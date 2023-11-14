Росіяни обстріляли територію біля однієї з ТЕС та об'єкт нафтопереробки - Міненерго

Протягом доби, що минула, російські війська здійснили низку атак на об'єкти енергетики в Україні, зокрема обстріляли територію біля однієї з ТЕС та об'єкт нафтопереробки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Так, за минулу добу російські агресори обстріляли територію біля однієї з ТЕС на Донбасі. Постраждалих немає, передає Міненерго.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання на одному з нафтопереробних об'єктів.

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Також у Міненерго повідомили, що на одній із шахт у Донецькій області сталася пожежа.

"Увечері через перепад напруги сталася пожежа на одній із шахт Донеччини. Під землею на момент надзвичайної ситуації перебували 45 шахтарів. Продукти горіння у гірничі виробки не потрапили. За годину пожежу було ліквідовано та відновлено електропостачання шахти", - зазначили у відомстві.

За даними Міненерго, наразі енергогенерувальні потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої е/е достатній для повного забезпечення потреб споживачів і промисловості.

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"З планового ремонту вийшов в роботу блок однієї з ТЕЦ. Він додасть до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності", - доповнили в міністерстві.

За минулу добу внаслідок бойових дій у Донецькій області вимикали світло у понад 9 тис. абонентів. У Харківській області є пошкодження ліній електропередач. Триває розмінування територій енергетичних об'єктів із залученням саперів і спецтехніки.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилася повітряна лінія, без світла залишилися понад 200 споживачів.

У Херсоні за минулу добу енергетики відновили електропостачання більше ніж для 3,6 тис. жителів.

"Загалом за добу енергетики заживили майже 27 тисяч споживачів. Без електропостачання частково лишаються споживачі у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях", - констатували в Міненерго.

За даними відомства, експорт електроенергії до Словаччини, Румунії та Молдови за минулу добу становив 1 720 МВт-год, імпорт із цих країн - 1 176 МВт-год.