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Hyundai станет партнером "Укрэнерго" в модернизации системы передачи электроэнергии

Среда, 15 ноября 2023, 09:00 - Игорь Пилипив
 
фото Укренерго

НЭК "Укрэнерго" и южнокорейская Hyundai Engineering & Construction подписали меморандум о совместном изучении возможностей развития системы передачи электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что подписание соглашения состоялось между председателем правления "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким и региональный директор в Европе и Северной Африке Hyundai Engineering & Construction (E&C) Хюнг-Хван Пак во время международной конференции Rebuild Ukraine в Варшаве. 

 В соглашении говорится о совместном исследовании будущих направлений сотрудничества и потенциальной возможности для компании Hyundai E&С участия в проектах "Укрэнерго".

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По словам Кудрицкого мировой бизнес ищет возможности для капиталовложений в Украине, и украинская энергетика должна стать ключевой отраслью для успешных инвестиций.

"Укрэнерго" как оператор энергосистемы, готов содействовать как Hyundai E&С, так и другим компаниям, в эффективном исследовании инвестиционной привлекательности проектов в энергетике.

Напомним:

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На платформе "Укрэнерго" 2 ноября прошли суточные совместные аукционы на продажу доступа к пропускной способности межгосударственных линий электропередачи по направлениям Украина-Румыния и Румыния - Украина.

Укрэнерго Hyundai электроэнергия
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