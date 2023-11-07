Взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины превысили 320 миллионов евро

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Общий объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины достиг более 322 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Из общей суммы на счет Фонда фактически перевели 192 миллиона евро от 15 доноров государственного и частного секторов из разных стран. Остальная сумма - анонсированные взносы, которые ожидаются на счету Фонда в ближайшее время.

"С начала полномасштабной войны враг делал все возможное, чтобы повредить или уничтожить нашу энергосистему. И если бы не колоссальные усилия наших военных, энергетиков и международных партнеров, ему бы это удалось.

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Фонд поддержки энергетики Украины стал эффективным инструментом для привлечения грантовых средств от партнеров для закупки оборудования", - заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, при министерстве функционирует рабочая группа по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли, которая работает над обработкой запросов на необходимое энергетическое оборудование и топливо от компаний топливно-энергетического комплекса.

Рабочая группа уже одобрила запросы на закупку оборудования и топлива на сумму в более 310 миллионов евро, добавили в Минэнерго.

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При этом грантовые взносы в Фонд сделали государственные и частные доноры из Германии, Великобритании, Швеции, Австрии, Исландии, Испании, Дании, Нидерландов, Венгрии, а также Еврокомиссия и Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA).

За период с января до начала октября 2023 года в рамках работы Фонда заключили более 200 соглашений на закупку энергетического оборудования.

Экономическая правда