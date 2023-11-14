Вдохновились работой Малевича: украинский стартап Petcube представил новую камеру

Petcube

Украинская компания Petcube, занимающаяся разработкой технологий для домашних животных, представила новую камеру – Cam 360.

Об этом рассказали в компании.

При создании дизайна устройства вдохновлялись работой Казимира Малевича "Черный круг", а звуковой дорожкой продуктового видео стала увертюра к опере Николая Лысенко.

Главные особенности устройства:

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живое видеонаблюдение в формате 1080p HD;

горизонтальное и вертикальное вращение камеры на 360 градусов;

широкий угол обзора со 105-градусной линзой;

8-кратное цифровое увеличение изображения;

частный режим с физической блокировкой линзы;

двусторонняя аудио связь;

ночной режим с глубиной освещения до 9 метров.

Новая Cam 360 позволяет поворачивать и наклонять камеру с мобильного приложения, обеспечивая угол обзора на 360 градусов. Также пользователи могут перевести устройство в приватный режим с физической блокировкой линзы.

Cam 360 использует то же мобильное приложение что и другие продукты компании: Petcube Bites 2 Lite, Petcube Play 2 и Petcube Cam. Пользователи могут легко переключаться между различными устройствами и делиться доступом к камере с семьей и друзьями.

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Petcube Cam 360 стоит 41,99 долл и уже доступна на сайте компании и на Amazon. Появление камер в Украине можно ожидать в начале 2024 года.

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Напомним:

В мае компания Petcube объявила о начале продаж своих продуктов в Украине. Продуктовая линейка Petcube включает в себя две умные камеры для домашних любимцев – компактную Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite со встроенной кормушкой.