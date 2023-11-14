Вдохновились работой Малевича: украинский стартап Petcube представил новую камеру
Украинская компания Petcube, занимающаяся разработкой технологий для домашних животных, представила новую камеру – Cam 360.
Об этом рассказали в компании.
При создании дизайна устройства вдохновлялись работой Казимира Малевича "Черный круг", а звуковой дорожкой продуктового видео стала увертюра к опере Николая Лысенко.
Главные особенности устройства:
- живое видеонаблюдение в формате 1080p HD;
- горизонтальное и вертикальное вращение камеры на 360 градусов;
- широкий угол обзора со 105-градусной линзой;
- 8-кратное цифровое увеличение изображения;
- частный режим с физической блокировкой линзы;
- двусторонняя аудио связь;
- ночной режим с глубиной освещения до 9 метров.
Новая Cam 360 позволяет поворачивать и наклонять камеру с мобильного приложения, обеспечивая угол обзора на 360 градусов. Также пользователи могут перевести устройство в приватный режим с физической блокировкой линзы.
Cam 360 использует то же мобильное приложение что и другие продукты компании: Petcube Bites 2 Lite, Petcube Play 2 и Petcube Cam. Пользователи могут легко переключаться между различными устройствами и делиться доступом к камере с семьей и друзьями.
Petcube Cam 360 стоит 41,99 долл и уже доступна на сайте компании и на Amazon. Появление камер в Украине можно ожидать в начале 2024 года.
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Напомним:
В мае компания Petcube объявила о начале продаж своих продуктов в Украине. Продуктовая линейка Petcube включает в себя две умные камеры для домашних любимцев – компактную Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite со встроенной кормушкой.