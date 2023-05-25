Petcube запустил продажи в Украине: какая цена и где купить

Компания Petcube, которая занимается разработкой технологий для домашних животных, объявила о начале продаж своих продуктов в Украине.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Самые популярные продукты бренда - Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite - отныне доступны для заказа в сетях Comfy, АЛЛО, Eldorado, Фокстрот, Stylus, ROZETKA и E-ZOO.

"Petcube пользуется бешеным спросом в мире, но запуск в Украине имеет особое значение.

В разгар войны мы нашли надежных партнеров, которые помогут поставить камеры в украинские дома и вывести культуру ухода за животными на новый уровень", - заявила CEO Petcube Анастасия Кухар.

Отмечается, что продуктовая линейка Petcube включает две умные камеры для домашних любимцев - компактную Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite со встроенной кормушкой.

"Обе камеры оснащены HD-видео 1080p, двусторонним аудио, режимом ночного видения и другими функциями.

Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite работают через мобильное приложение, где можно легко переключаться между различными устройствами, а также делиться доступом к своим камерам с друзьями и семьей", - говорится в сообщении.

Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite можно приобрести онлайн за 1599 грн и 4999 грн соответственно в сетях Comfy, АЛЛО, Eldorado, Фокстрот, Stylus, ROZETKA и E-ZOO, добавили в компании.

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Экономическая правда