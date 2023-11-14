Индия упростила процедуру экспорта украинских зерновых

Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии включило Украину в перечень стран, которые не обрабатывают зерновые фумигантами с метилбромидом, и таким образом освободило украинских экспортеров от уплаты дополнительной пени.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что теперь украинские экспортеры освобождены от уплаты предусмотренных местным законодательством дополнительных платежей (пени) и имеют право экспортировать зерновые грузы при условии проведения обеззараживания препаратами на основе фосфида алюминия.

"В настоящее время украинское зерно для экспорта в Республику Индия может быть обеззаражено препаратами на основе фосфида алюминия", – отметили в ведомстве.

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В Госпродпотребслужбе напомнили, что ввоз в Индию украинских зерновых был значительно усложнен за счет наличия обязательных требований Индийской стороны по фумигации препаратами с действующим веществом метилбромид (СН3Br).

Начиная с 2016 года посольство Украины в Республике Индия, Минагрополитики, Минэкономики, Госпродслужба и профильные ассоциации, занимающиеся вопросам обеззараживания и экспорта зерновых при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, работали над либерализацией ввоза украинского зерна в Индию.

Напомним:

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В августе агентство Reuters сообщало, что Индия ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы со скидкой на фоне резкого роста мировых цен, что является редким шагом, направленным на увеличение поставок и сдерживание продовольственной инфляции в преддверии выборов в стране в следующем году.