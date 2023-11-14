Цепи производства в РФ еще не разрушены, но кризисные явления усиливаются - Буданов

ГУР МОУ

Внутреннее системное разрушение экономики в России нарастает, но реальные проблемы россияне почувствуют в 2025 году.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в комментарии NV.

По его словам, пока что в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Цепи производства в РФ пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год.

"Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15−20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу. Реальные проблемы они почувствуют в 2025 году", — прогнозирует Буданов.

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По словам Буданова, важно слушать экономистов, которые моделируют ситуации, учитывая множество разнообразных данных.

"Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание", — отметил Буданов.

"По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", - заявил глава ГУР.

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Также Буданов отмечает усталость от войны среди россиян, которая стремительно растет. Это происходит на фоне стремительного сокращения населения, в том числе и мужского.

Хотя, по мнению главы ГУР, как раз этот фактор не создаст Путину проблем с поиском "пушечного мяса" для войны.

Напоминаем:

Росстат спрогнозировал ежегодное вымирание населения России со скоростью до более 700 тысяч человек в год.

В 2023 году только в результате естественной убыли Россия потеряет 600,7 тысячи человек, в 2024 году - 675,1 тысячи, в 2025 году - 693,2 тысячи, в 2026-2027 годах - более 700 тысяч. Затем естественная убыль начнет якобы плавно замедляться, считают в Росстате - до 652 тысяч - к 2030 году, 532 тысяч - к 2035 году, но останется выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х годов.