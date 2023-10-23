Росстат спрогнозировал вымирание России со скоростью до более 700 тысяч человек в год

К 2026-2027 годам только по естественным причинам население России будет уменьшаться со скоростью более 700 тысяч человек в год.

Обновленный демографический прогноз опубликовал Росстат, сообщает The Moscow Times.

В 2023 году в результате естественной убыли Россия потеряет 600,7 тысячи человек, в 2024-м — 675,1 тысячи, в 2025-м — 693,2 тысячи, в 2026–2027 гг. — более 700 тысяч. Затем естественная убыль начнет якобы плавно замедляться, считают в Росстате — до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч — в 2035-м, но останется выше 400 тысяч человек в год даже к середине 2040-х.

В то же время, согласно прогнозу Росстата, ежегодно в Россию будут прибывать более 200 тысяч мигрантов. Накопленным итогом к 2046 году их приток достигнет 4,8 млн человек, что, впрочем, компенсирует лишь 40% естественной убыли российского населения.

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Россия постепенно будет превращаться в страну стариков. Число детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26% — с 27,2 до 20 млн, а их доля в населении упадет с 18,5% до 14,2%. Доля пенсионеров, напротив, увеличится с 24,5% до 26,9% в 2046 году.

Отмечается, что естественная убыль населения происходит вследствие падения рождаемости. И началась она вскоре после аннексии Крыма.

С тех пор естественная убыль россиян превысила 3 млн человек.

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Как пишет издание, в 2018 году в рамках российского проекта "Демография" президент РФ Владимир Путин потребовал остановить естественную убыль населения.

Изначально этого требовалось добиться к 2024 году, затем срок перенесли на 2030-й. Но, как следует из прогноза Росстата, цель останется недостижимой даже через четверть века.