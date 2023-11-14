Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

afp

В октябре инфляция в США замедлилась до 3,2% по сравнению с 3,7% в сентябре и находится значительно ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году.

Об этом пишет Axios со ссылкой на данные Министерства труда США.

При этом значительное падение обусловлено эффектом высокой базы. Прирост цен между сентябрем и октябрем отсутствует.

В то же время базовая инфляция в октябре составила 4% годовых по сравнению с 4,1% в предыдущем месяце.

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"В прошлом месяце цены на бензин, подержанные легковые и грузовые автомобили резко упали, что способствовало замедлению инфляции.

А расходы на жилье в октябре росли гораздо медленнее - это признак того, что долгожданная экономистами дезинфляция наконец начала проявляться", - пишет издание.

Также отмечается, что ФРС воздерживалась от повышения процентных ставок на двух заседаниях подряд.

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При этом представители ФРС пргнозируют, что историческая кампания по повышению ставок может еще не завершиться.

"Мы знаем, что постоянный прогресс в достижении нашей 2-процентной цели не является гарантированным. Инфляция дала нам несколько фальшивых сигналов", - заявил на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний сделаем это", - добавил он.

Напомним:

В сентябре годовая инфляция в США осталась на уровне августа - 3,7%, что практически совпало с ожиданиями.

Экономическая правда