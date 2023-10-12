Годовая инфляция в США осталась на уровне 3,7%

AFP

В сентябре годовая инфляция в США осталась на уровне августа - 3,7%, что практически совпало с ожиданиями.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом в сентябре индекс потребительских цен по сравнению с августом вырос на 0,4%, что немного больше, чем ожидали экономисты (0,3%), тогда как бащевая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составила 0,3%, как и прогнозировалось.

"Для чиновников Федеральной резервной системы устойчивость инфляции в США является аргументом в пользу сценария повышения процентных ставок на более длительный период", - говорится в сообщении.

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По словам агентства, инфляция не исчезает, она еще полностью не обуздана и еще одно повышение ставки ФРС до конца года не исключено, хотя сохранение текущей ставки остается основным вариантом.

Базовая инфляция снизилась с 4,3% до 4,1% (это двухлетний минимум). Общая инфляция выше базовой из-за снижения цен на часть волатильных статей: топливо, подержанные автомобили, одежду.

Но выросли при этом цены на жилье, которое осталось главным драйвером роста цен.

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Экономическая правда