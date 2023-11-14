Дело банка "Финансы и Кредит": топ-менеджер получил подозрение за хищение более полумиллиарда
Бывший заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" получил подозрение за участие в преступной организации, образованной в банке еще в 2010 году, и хищение более полумиллиарда гривен.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследования.
По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Копертехине.
Отмечается, что в составе преступной организации указанный топ-менеджер банка способствовал разворовыванию почти 560,5 млн грн.
"В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен работник АО "Банк "Финансы и Кредит" - заместитель Председателя правления, который занимал должность члена кредитного комитета банка", - говорится в сообщении ГБР.
Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка.
Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в который входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.
После перечисления денег на коммерческую структуру, средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напоминаем:
Еще в 2016 году сообщалось, что Генеральная прокуратура расследует вывод из банка "Финансы и Кредит" более 1 млрд гривен.
В 2017 году сообщалось, что почти весь топ-менеджмент банка, причастный к преступлению, покинул страну.
Экс-глава банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк выехал из Украины в апреле 2015 года.
Уехали за границу и бывшие заместители председателя правления Олег Шапкин и Игорь Копертехин. Экс-заместитель председателя правления Светлана Лотоцкая находилась в Украине, но носила электронный браслет.
В июле 2023 года на Кипре был задержан неназванный экс-заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит".
Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.