Дело банка "Финансы и Кредит": топ-менеджер получил подозрение за хищение более полумиллиарда

Бывший заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит" получил подозрение за участие в преступной организации, образованной в банке еще в 2010 году, и хищение более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследования.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Игоре Копертехине.

Отмечается, что в составе преступной организации указанный топ-менеджер банка способствовал разворовыванию почти 560,5 млн грн.

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"В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен работник АО "Банк "Финансы и Кредит" - заместитель Председателя правления, который занимал должность члена кредитного комитета банка", - говорится в сообщении ГБР.

Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, которое искусственно получало кредитные средства от банка.

Решения принимались Кредитным Комитетом учреждения, в который входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.

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После перечисления денег на коммерческую структуру, средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напоминаем:

Еще в 2016 году сообщалось, что Генеральная прокуратура расследует вывод из банка "Финансы и Кредит" более 1 млрд гривен.

В 2017 году сообщалось, что почти весь топ-менеджмент банка, причастный к преступлению, покинул страну.

Экс-глава банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк выехал из Украины в апреле 2015 года.

Уехали за границу и бывшие заместители председателя правления Олег Шапкин и Игорь Копертехин. Экс-заместитель председателя правления Светлана Лотоцкая находилась в Украине, но носила электронный браслет.

В июле 2023 года на Кипре был задержан неназванный экс-заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит".

Как известно, 17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.