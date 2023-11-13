Туреччина рекордно наростила закупівлю нафти у РФ

Імпорт російської нафти Urals до Туреччини в листопаді досягне рекордного рівня. Водночас трейдери очікують, що закупівлі нафти РФ іншими основними покупцями, Індією та Китаєм, залишаться стабільними попри менші заплановані навантаження.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів і дані фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG).

Трейдери очікують, що цього місяця поставки нафти Urals до Туреччини перевищать жовтневі 1,4 мільйона тонн, щоб подолати історичний пік жовтня 2022 року у 1,43 мільйона тонн.

За даними LSEG, Туреччина закупила понад 800 тис тонн нафти Urals у російських портах протягом 1-15 листопада, що на 200 тис тонн більше, ніж за аналогічний період у жовтні.

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Туреччина імпортує більше дешевих російських барелів після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російською компанією "Лукойл" щодо термінових поставок цього сорту.

"Лукойл" почав поставки Urals для STAR у жовтні, і очікується, що цього місяця він поставить близько 100 тис барелів на добу, що еквівалентно половині потужності заводу.

Згідно з даними LSEG, Індія залишалася найбільшим покупцем нафтових вантажів сорту Urals, які завантажувалися з російських портів у жовтні, купивши щонайменше 5 млн тонн цього сорту.

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Протягом 1-15 листопада поставки нафти Urals до Індії оцінюються лише на рівні 800 тис тонн, однак цей показник може зростати, оскільки багато танкерів, які прямують до індійських портів, спочатку вказують інші пункти призначення або не мають призначення, кажуть трейдери.

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Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань трейдерів прогнозів щодо перспектив попиту від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

















