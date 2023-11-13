НБУ цього року виплатив банкам понад 73 мільярди процентів за депозитні сертифікати

За 10 місяців з початку року Національний банк витратив на виплату процентів за депозитними сертифікатами банкам 73,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в статті ЕП.

За даними регулятора, на 5 листопада у 2023-му році на виплату процентів за депозитними сертифікатами витрачено 73,5 млрд грн.

Якою може бути сума виплат на користь банків за підсумками всього 2023-го року у Нацбанку відмовились, зазначивши, що "це питання є надто чутливим".

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"Прогнозні обсяги ДС та виплати за ними не є публічною інформацією, зважаючи на її сенситивність, яка зумовлена залежністю від багатьох факторів, зокрема й тих, що перебувають поза межами безпосереднього впливу НБУ (наприклад, отримання урядом фінансової допомоги від міжнародних партнерів, її конвертація у гривню та направлення до банківської системи)", – відповіли в НБУ на запит ЕП.

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Нагадуємо:

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За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.