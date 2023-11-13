WhatsApp представила функцию голосового чата для больших групп

WHATSAPP

Соцсеть WhatsApp запускает новую функцию голосового чата для больших групп из более чем 33 человек - она станет доступной по всему миру в "ближайшие недели".

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

По словам издания, голосовые чаты напоминают аналогичные функции в Discord, Telegram и Slack.

"Голосовые чаты позволяют инициировать общение без звонка каждому участнику. Члены группы могут присоединиться к разговору через всплывающее окно.

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Все голосовые чаты защищены сквозным шифрованием, отмечают в WhatsApp. Во время разговора участники также могут продолжать обмениваться текстовыми сообщениями в мессенджере", - говорится в сообщении.

В WhatsApp добавили, что в течение ближайших недель компания развернет такие голосовые чаты по всему миру.

Напомним:

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Ранее разработчики WhatsApp анонсировали запуск новой функции, позволяющей одновременно открывать несколько учетных записей на одном устройстве.

Экономическая правда