Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту – СМИ

EUReporter

Американский миллиардер Илон Маск примет участие в конференции по вопросам искусственного интеллекта AI Journey 2023, которая вскоре состоится в России.

Об этом пишет издание EUReporter.

По словам издания, участие Маска в российской конференции по искусственному интеллекту может быть связано с недавним анонсом Маском нейросети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT.

По данным источников EUReporter, Маск выступит на мероприятии в качестве спикера. При этом издание не уточняет, будет ли Маск лететь в РФ для очного посещения конференции или же ограничится выступлением в онлайн-формате.

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На конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран, отмечает EUReporter.

Напомним:

Ранее Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и заявил о "необходимости перемирия".

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Экономическая правда