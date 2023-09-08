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Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и говорит о "необходимости перемирия"

Пятница, 8 сентября 2023, 09:14 - Алексей Павлыш
 
Илон Маск
Getty Images

Илон Маск отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter), реагируя на сообщения о том, что он якобы намеренно деактивировал Starlink.

"Регионы Starlink, о которых идет речь, не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала", - написал Маск.

"От правительственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути к Севастополю. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре.

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Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы прямой соучастницей большого акта войны и эскалации конфликта", - заявил миллиардер.

Он также утверждает, что "обе стороны [в войне] должны согласиться на перемирие".

"С каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить или потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются. Это не стоит их жизней", - утверждает Маск.

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Напомним:

Ранее телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Экономическая правда

Маск война SpaceX
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