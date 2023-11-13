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Минэкономики создаст с MIGA рабочую группу для ускорения процесса страхования инвесторов

Понедельник, 13 ноября 2023, 19:30 - Анастасия Дячкина

Министерство экономики совместно с Многосторонним агентством гарантий инвестиций (MIGA) договорилось о создании рабочей группы для ускорения и оптимизации процесса страхования инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Сейчас Украина нуждается в разблокировании притока частных инвестиций. Но все понимают, что без надежных инструментов по страхованию военных рисков мы не увидим активный приток инвестиций. Поэтому на заседаниях Мультидонорной координационной платформы мы будем снова и снова поднимать вопрос по аккумуляции дополнительных ресурсов именно на увеличение финансирования программ страхования военных рисков", – подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Она напомнила, что в этом году MIGA уже реализовала два проекта по страхованию военных рисков в реальном секторе и еще два в финансовом секторе. Также они работают над привлечением дополнительного финансирования до конца года от пяти стран.

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"Мы договорились о создании рабочей группы для ускорения и оптимизации процесса страхования инвесторов", – добавила глава ведомства.

Напомним:

MIGA недавно утвердила десятилетний пакет страхования стоимостью 9,1 млн долл для проекта индустриального парка М10 во Львовской области.

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Это страховое соглашение частично финансируется странами-донорами через Целевой трастовый фонд поддержки реконструкции и экономического развития Украины (SURE) под наблюдением MIGA.

Минэкономики страхование инвестиции война
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