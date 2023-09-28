Агентство Всемирного банка MIGA впервые застраховало военные риски в Украине: кто получил гарантии

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, MIGA предоставило гарантию на осуществленную инвестицию и привлеченное финансирование строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10 во Львове. Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет.

Как отметили в Минэкономики, это позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь поспособствует экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.

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"Гарантии, предоставленные MIGA, являются положительным сигналом для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепей производства в разных регионах Украины", - отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Проект, застрахованный MIGA, будет способствовать поддержке роста экономики Украины в условиях вызовов, созданию новых рабочих мест и налоговым поступлениям в бюджеты разных уровней. А проект получит сертификацию "зеленого строительства".

"Мы гордимся возможностью поддержать Украину во времена крупной экономической и гуманитарной катастрофы, вызванной российским вторжением. Мы стремимся способствовать привлечению прямых иностранных инвестиций в Украину и созданию импульса для восстановления страны после войны", - отметил исполнительный вице-президент MIGA Хироши Матано.

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Гендиректор Dragon Capital, владеющей 65% акций UIPH, Томаш Фиала поблагодарил MIGA за поддержку Украины и "зеленой" инвестиции его компании в индустриальный парк M10

"Широкий доступ к гарантиям является ключевым фактором для увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину в условиях войны. Мы также подчеркиваем важную роль в Офисе Президента Украины и Правительства Украины в сохранении стабильных макроэкономических условий и создании благоприятной среды для новых инвестиций", – добавил он.

Напоминаем:

В июне сообщалось, что многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине.