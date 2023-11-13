Tesla будет подавать в суд за попытку перепродать пикап Cybertruck в течение года

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Компания Tesla обнародовала условия продажи своего долгожданного электрического пикапа Cybertruck накануне запуска продаж 30 ноября - в частности, владельцы не смогут перепродавать авто в течение первого года после доставки.

Об этом пишет Business Insider.

Так, согласно условиям Tesla, клиенты, которые получат первые пикапы Tesla Cybertruck в ноябре этого года, не смогут перепродать свои автомобили в течение первого года - иначе компания Маска будет подавать в суд, требуя 50 тысяч долларов компенсации.

"Вы соглашаетесь, что не будете продавать или пытаться продать транспортное средство в течение первого года после даты его доставки.

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Tesla может потребовать вынесения судебного запрета, чтобы предотвратить передачу права собственности на транспортное средство, или потребовать от вас возмещения в размере 50 тыс долларов или стоимости, полученной в качестве вознаграждения за продажу или передачу, в зависимости от того, что больше. Tesla также может отказать вам в продаже любых автомобили, которые компания выпустит в будущем", - говорится в условиях продажи.

Но если клиент имеет вескую причину продать свой Cybertruck, Tesla может согласиться выкупить его по первоначальной цене минус "0,25 долл за милю пробега, разумный износ и расходы на ремонт автомобиля в соответствии с косметическими и механическими стандартами Tesla для подержанных автомобилей".

Если же Tesla не захочет выкупать автомобиль обратно, компания может согласиться, чтобы клиент продал его кому-то другому.

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"Учитывая, что большинство программного обеспечения, используемого на электромобилях Tesla, работает по подписке, перепродажа может быть сложной. Функция полного автономного вождения, которая стоит до 199 долларов в месяц, не может быть передана новому владельцу", - пишет Fast Company.

Напомним:

Гендиректор Tesla Илон Маск предупредил о трудностях с наращиванием производства долгожданного электропикапа Cybertruck и объявил, что поставки начнутся 30 ноября.

Экономическая правда