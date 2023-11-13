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Суд конфисковал еще одни активы Сальдо и его жены

Понедельник, 13 ноября 2023, 18:43 - Алексей Павлыш
 
фото: рбк

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил второй иск Министерства юстиции о конфискации активов коллаборациониста Владимира Сальдо.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что новое дело против Сальдо суд рассмотрел в упрощенном производстве, поскольку обоснования для конфискации его активов были установлены еще в предыдущих решениях.

"На этот раз суд взыскал активы не только самого Сальдо, а также его жены Ирины и компании "Проектно-строительная фирма "Херсонбуд", - добавляют в организации.

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Так, ВАКС постановил конфисковать:

  • 1 274 грн 15 коп. которые хранятся на счете в АО "СЕНС БАНК",
  • 413 911 грн 39 коп., которые хранятся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",
  • 319,88 долл., которые хранятся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",
  • денежные средства в размере 1 174,71 евро, которые хранятся на счете в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК";
  • 8,5636% акций ПАО "Проектно-строительная фирма "Херсонбуд", в количестве 132211 шт., номинальная стоимость - 1 грн 5 коп.

Напомним:

В мае Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и принял решение конфисковать часть активов коллаборанта Владимира Сальдо, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.

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В то же время ВАКС тогда не удовлетворил иск Минюста в части взыскания в доход государству активов, связанных с дочерью коллаборанта Ириной Сальдо.

8 ноября в Одессе заочно приговорили так называемого "исполняющего обязанности губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Экономическая правда

суд санкции война
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