В России говорят об "очень негативных" тенденциях по инфляции

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Рост годовой инфляции в России установил новый рекорд с начала года, составив 6,99%, а только за первую неделю ноября индекс потребительских цен подскочил на 0,42%.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на комментарии аналитиков рынка.

"Цены продовольствия растут фронтально, среди непродуктовых товаров дорожают чувствительные к курсу", — заявляют аналитики инвестиционного проекта "Локо-Инвест".

Хотя после введения валютного контроля рубль смог оттолкнуться от "дна", доллар и евро по-прежнему стоят почти на 40% дороже, чем в начале года — 91,85 и 98,15 рубля соответственно.

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Данные по инфляции, опубликованные в пятницу вечером, оказались "очень негативными", отмечают аналитики Альфа-банка.

Дорожают как продукты питания, так и непродовольственные товары. Зоной "инфляционного бедствия" в России стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов.

О том, что инфляция в России в ноябре вновь начала резко ускоряться, следует и из статистики Росстата и Минэкономразвития, пишет The Moscow Times .

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Всего за неделю, с 31 октября по 7 ноября индекс потребительских цен подскочил на 0,42% — столько же, сколько за весь ноябрь прошлого года.

"А годовая инфляция установила новый рекорд с февраля — 6,99%", - подчеркивает издание.

С такими темпами инфляция к концу года рискует превысить прогноз Центробанка, который составляет 7-7,5%, единодушны аналитики "Локо" и Альфа-банка. Ответом ЦБ станет очередное повышение ключевой ставки, значение которой с начала года выросло уже вдвое — с 7,5% до 15% годовых.

Напоминаем:

За последние три месяца учетную ставку в России повышали четыре раза.

За 2022 год инфляция в России оказалась рекордной за семь лет, составив 11,94%.