Xiaomi отримала дозвіл китайського регулятора на виробництво електромобілів - Reuters

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Корпорація Xiaomi отримала дозвіл державного регулятора Китаю на виробництво електромобілів (EV), що стало важливим кроком на шляху до мети виробника смартфонів випускати автомобілі до початку наступного року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані в цьому питанні джерела.

Національна комісія з питань розвитку та реформ (NDRC), яка регулює нові інвестиції та виробничі потужності в автомобільній промисловості Китаю, на початку цього місяця дала добро на виробництво електромобілів компанії Xiaomi в Пекіні.

Xiaomi стало четвертою компанією, яка отримала схвалення NDRC з кінця 2017 року.

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Попри те, що рішення NDRC наближає Xiaomi до масового виробництва електромобілів через два роки після того, як вона вперше оголосила про плани, це підприємство все ще потребує дозволу від Міністерства промисловості та інформації (MIIT), яке оцінює нові автовиробники та моделі щодо технічних вимог і вимог безпеки.

Xiaomi пообіцяла інвестувати 10 млрд дол протягом десятиліття в автомобільний бізнес і поставила за мету масове виробництво своїх перших автомобілів у першій половині 2024 року. Але були сумніви, чи вдасться дотриматися термінів, оскільки NDRC був обережним у затвердженні нових планів компаній щодо виробництва електромобілів через занепокоєння щодо надлишку потужностей і уповільнення попиту в секторі.

Очікуючи на схвалення комісії, Xiaomi просунулася вперед у цьому підприємстві, завершивши будівництво заводських потужностей, здатних виробляти 200 тис електромобілів щороку в Пекіні.

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Xiaomi планує випустити близько 100 тис електромобілів наступного року, повідомило одне з джерел.

З минулого тижня компанія також прискорила набір робітників на свій завод, готуючись до нарощування виробництва у грудні, повідомили Reuters два працівники Xiaomi на умовах анонімності.

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни.