Путин решил перерегистрировать "Крымэнерго" после победы Ахметова в Гааге по крымским активам

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Президент РФ Владимир Путин передал российским властям, назначенным в оккупированный Крым, акции захваченного у Украины "Крымэнерго".

Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на российском портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым 100 процентов акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в указе.

Сейчас, указанные акции, как считает Путин, "находятся в федеральной собственности".

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"Крымэнерго" входит в состав энергохолдинга ДТЭК. Это крупнейшая энергетическая компания аннексированного Крыма.

"Крымэнерго" было "национализировано" Россией после оккупации полуострова в апреле 2014 года.

Напоминаем:

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В сентябре 2018 года ДТЭК начал подготовку иска к РФ из-за потерянных активов в Крыму, а в ноябре 2018 года энергохолдинг подал иск в арбитраж.

В начале ноября 2023 года стало известно, что Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против страны-агрессора Российской Федерации за захваченные активы в незаконно аннексированном Крыму.