Работа в Украине дорожает: дефицит кадров побуждает работодателей инвестировать в зарплаты

Аналитики рынка труда в Украине продолжают наблюдать хроническую нехватку квалифицированных кандидатов на вакансии: работодателям все сложнее находить специалистов.

Об этом говорится в новом исследовании рынка труда кадрового портала Work.ua.

Ситуация стимулирует компании быть открытыми к кандидатам всех возрастов, работать с ветеранами и людьми с инвалидностью.

В октябре бизнес также пытался конкурировать за соискателей с помощью увеличения зарплат - средний показатель составил 18 000 грн. За месяц средняя заработная плата выросла на 3%.

Реклама:

Среди областей-лидеров выросли зарплаты во Львовской (+500 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской области (+350 грн до 17 850 грн).

Наибольший рост зарплат почувствовали работники в таких сферах:

с 20 000 грн до 21 500 грн - "Строительство, архитектура";

с 20 000 грн до 21 000 грн - "Маркетинг, реклама, PR";

с 17 500 грн до 18 500 грн - "Культура, музыка, шоубизнес";

с 17 000 грн до 17 500 грн - "Логистика, склад, ВЭД", "Юриспруденция";

с 16 000 грн до 16 500 грн - "Бухгалтерия, аудит", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Сфера обслуживания";

с 15 000 грн до 16 000 грн - "Охрана, безопасность";

с 15 000 грн до 15 500 грн - "Секретариат, делопроизводство, администраторы".

Рейтинг должностей с самыми высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) возглавляют военнослужащие - таким специалистам предлагают от 20 000 грн до 125 000 грн.

Реклама:

Также высокий доход имеют представители таких профессий:

55 000 - медиабаер;

45 000 - водитель-международник;

40 000 - эндодонтист;

40 000 - технолог кондитерского производства;

37 500 - рихтовщик;

37 500 - риэлтор;

35 000 - бизнес-аналитик.

Зато наименьший доход (до 10 000 грн) имеют гардеробщики, консьержи, уборщики и санитары.

В октябре 2023 года, по данным Work.ua, работодатели опубликовали 104 942 вакансий. И хотя предложений работы на рынке на 13% меньше, чем было в октябре 2021 года (тогда было зафиксировано наибольшее количество вакансий за последние 3 года), общая тенденция положительная: уже три месяца подряд на рынке труда более 100 000 предложений работы.

Это соответствует количеству официально зарегистрированных безработных - 108 000 граждан, по информации Государственного центра занятости.

WORK.UA

Две трети (62%) всех вакансий размещены в пяти областях: Киевской (34 863), Днепропетровской (10 070), Львовской (9 766), Одесской (7 054) и Харьковской (3 729). Среди лидеров незначительное увеличение предложений работы произошло только в Киевской области (+1%). Также незначительный прирост вакансий в октябре произошел в Сумской (+2,5%, 988 вакансий), Тернопольской (+2%, 2 233) и Николаевской области (+2%, 1 244).

Но по сравнению с довоенными показателями, наибольший прирост рабочих мест по-прежнему фиксируется на западе страны: в Закарпатской (186%), Ивано-Франковской (173%), Хмельницкой (158%) и Черновицкой области (154%).

Такая динамика восстановления связана с миграцией бизнеса внутри государства. За более чем полтора года с начала полномасштабной войны из прифронтовых регионов в более безопасные переехало 840 предприятий. Большинство из них релоцировались во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

WORK.UA

В октябре лидерство по количеству вакансий возглавила категория "Рабочие специальности, производство" (прирост +2% к сентябрю, 20 018 вакансий).

В категории "Сфера обслуживания", которая традиционно предлагала соискателям наибольшее количество вакансий, имеем 19 417 предложений работы, что на 4% меньше, чем в сентябре.

Также среди лидеров категории "Продажа, закупка" (+2%, 14 012), "Розничная торговля" (-1%, 12 755), "Логистика, склад, ВЭД" (+3%, 11 265), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (-7%, 10 518). Последняя показала наибольшее снижение количества вакансий среди категорий-лидеров.

Замыкает десятку категорий с наибольшим количеством предложений работы "Медицина, фармацевтика", где открыто 6 583 вакансий (-1% к сентябрю). Больше о рынке труда в сфере медицины Work.ua рассказывал в отдельном исследовании.

В октябре выросло количество вакансий в категориях "Страхование" (+7%, 205), "Охрана, безопасность", (+5%, 2 164), "Недвижимость" (+5%, 767), "Юриспруденция" (+4%, 1 245), "Финансы, банк" (+3%, 4 300).

По отдельным должностям больше всего выросло количество вакансий для военнослужащих (+74%, 280).

Растет спрос на таких специалистов:

мастер шиномонтажа (+23% к сентябрю, 163 вакансий);

курьер (+22%, 784);

крановщик (+17%, 120);

дизайнер мебели (+14%, 153);

медиабайер (+14%, 217);

укладчик (+12%, 201);

офис-менеджер (+10%, 304);

координатор по сбыту (+10%, 208).

В октябре на рынке труда продолжилась тенденция увеличения количества вакансий для ветеранов (+5%, 5 584), пенсионеров (+2%, 3 865), людей с инвалидностью (+1%, 8 493). Также стало больше предложений дистанционной работы (+3%, 6 562).

Однако общая тенденция пока неизменна: в условиях войны Украина испытывает кадровый голод.

В октябре 345 281 соискатель обновил или создал резюме на сайте Work.ua. Это на 3% больше, чем было в сентябре.

Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего среди них кандидатов в возрасте 18-24 года (29%). Еще 27% - это люди в возрасте от 25 до 34 лет, 22% - от 35 до 44 лет, 13% - от 45 до 54 лет. Кандидаты старше 55 лет составляют 6% от всех соискателей. Еще 2% кандидатов не достигли 18 лет.

В абсолютных цифрах больше всего новых кандидатов прибыло в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Однако, в сравнении с сентябрем, наибольший прирост наблюдаем в Донецкой (+ 6%), Черниговской (+ 2%) и Сумской областях (+1%).

Компании, предлагающие удаленную работу, имеют наибольший выбор соискателей: на вакансии с дистанционной занятостью откликаются почти в 5 раз чаще, чем в среднем на рынке труда. В целом же конкуренция среди соискателей достигла плато: среднее количество откликов на 1 вакансию в октябре было таким же, как и в сентябре.

Что касается офлайн-бизнеса, то наибольшее количество отзывов получают компании в Киевской и Харьковской области. А вот наименьшее - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Черкасской и Ровенской области.

В октябре 2023 года усилилась конкуренция в IT. Именно на должности айтишников рекрутеры получают рекордные количества откликов.

На вакансию верстальщика в среднем откликается 284 соискателей, Front-end Developer - 255, вебдизайнера - 154, тестировщика - 121, Angular-разработчика - 101. Выросла конкуренция и на смежные с IT, удаленные профессии: на должность копирайтера претендуют в среднем 70 соискателей, видеомонтажера - 62. В среднем на эти должности конкуренция увеличилась на 10%.

Зато в сфере медицины не утихает острый кадровый голод. Среди 10 должностей с самой низкой конкуренцией, где работодателям едва удается получить один отклик, есть эндоскопист, эндокринолог, гастроэнтеролог. Также в дефиците специфические рабочие профессии: горняк, монтер пути, штамповщик.