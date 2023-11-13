Hyundai строит завод по производству 200 тысяч электромобилей ежегодно

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Компания Hyundai Motor начнет строительство нового завода по производству электромобилей в Южной Корее мощностью 200 тыс автомобилей в год.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что работы начнутся в этом году, а массовое производство должно стартовать в первом квартале 2026 года, и первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет внедорожник Genesis.

Hyundai инвестирует 1,5 млрд долл в строительство завода, который займет 548 000 квадратных метров земли на бывшем автодроме. Площадка расположена внутри заводского комплекса Hyundai в Ульсане, который уже имеет годовую производственную мощность в 1,4 млн автомобилей.

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Кроме того, Hyundai, которая контролирует бренды Kia и Genesis, планирует увеличить годовой выпуск электромобилей в Корее до 1,51 млн авто к концу этого десятилетия, или около 40% от предполагаемого глобального производства группы в 3,64 млн автомобилей.

Напомним:

Автопроизводители Hyundai и Kia отзывают всего 3,37 млн авто в США из-за риска возгорания двигателей и просят владельцев парковать их на улице как можно дальше от зданий до завершения ремонта.

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