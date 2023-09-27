Kia та Hyundai відкличуть понад 3 мільйони автомобілів у США через ризик пожежі

Автовиробники Hyundai та Kia відкликають загалом 3,37 млн авто у США через ризик загоряння двигунів і просять власників паркувати їх на вулиці якомога далі від будівель до завершення ремонту.

Про це пише Reuters.

Hyundai заявила, що має повідомлення про 21 пожежу та 21 інший тепловий інцидент з 2017 року, пов'язаний з відкликанням, тоді як Kia має повідомлення про щонайменше 10 підтверджених пожеж та інцидентів, пов'язаних з плавленням.

У компаніях заявляють, що внаслідок витоку гальмівної рідини може виникнути коротке замикання в гідравлічному електронному блоці управління (HECU), що призводить до загоряння моторного відсіку під час стоянки або руху.

Реклама:

Крім того, національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявила, що власники повинні дотримуватися порад автовиробників і паркувати автомобілі на вулиці до завершення ремонту.

Відкликання Kia America охоплює 1,73 млн автомобілів Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul Rio, Sorento та Rondo. Воно стосується різних модельних років для кожного автомобіля з 2010 по 2017 рік.

Hyundai відкликає 1,64 млн авто Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell та Santa Fe Sport 2011-2015 модельних років.

Реклама:

Додається, що Hyundai планує повідомити власників про необхідність привезти автомобілі до дилера для заміни запобіжника модуля ABS. Kia все ще працює над розвʼязанням проблеми.

Економічна правда.