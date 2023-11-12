С начала большой войны Финляндия предоставила Украине помощи на более чем 2 миллиарда евро

Финляндия с начала большой войны предоставила помощи Украине на сумму 2,1 млрд евро.

Об этом сообщил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью Укринформу.

"Общая поддержка Финляндией Украины с начала полномасштабной агрессии России составляет 2,1 млрд евро, из которых 1,4 млрд - на оборону", - отметил Тавио.

По словам министра, Украина является крупнейшим партнером Финляндии в сфере развития. Финское правительство решительно настроено продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

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Напомним:

Финское правительство приняло решение назначить в Министерстве иностранных дел специального человека, который будет координировать участие Финляндии в восстановительных работах в Украине.

Швеция, Финляндия и Нидерланды передали 37 трансформаторов и 5 км сталеалюминиевого провода для АО "Херсоноблэнерго".

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