Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали обладнання "Херсонобленерго"
Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу для АТ "Херсонобленерго".
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
"Енергетики Херсонщини отримали від міжнародних партнерів вкрай необхідне обладнання. Це 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу, вагою 36 тонн", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надана допомога дозволить пришвидшити відновлення електропостачання після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.
Обладнання від Швеції, Фінляндії та Нідерландів фахівці АТ "Херсонобленерго" отримали за координації Міненерго.
Нагадаємо:
Шведський уряд представив стратегію співробітництва щодо відбудови та реформ в Україні на період 2023-2027 роки, за якою спрямує на проєкти з відновлення 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро).