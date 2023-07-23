Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали обладнання "Херсонобленерго"

фото: Херсонська ОВА

Швеція, Фінляндія та Нідерланди передали 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу для АТ "Херсонобленерго".

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Енергетики Херсонщини отримали від міжнародних партнерів вкрай необхідне обладнання. Це 37 трансформаторів та 5 км сталеалюмінієвого проводу, вагою 36 тонн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надана допомога дозволить пришвидшити відновлення електропостачання після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

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Обладнання від Швеції, Фінляндії та Нідерландів фахівці АТ "Херсонобленерго" отримали за координації Міненерго.

Нагадаємо:

Шведський уряд представив стратегію співробітництва щодо відбудови та реформ в Україні на період 2023-2027 роки, за якою спрямує на проєкти з відновлення 6 млрд шведських крон (522,6 млн євро).

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