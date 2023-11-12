Платформа United24 за полтора года собрала полмиллиарда долларов 

С момента создания онлайн-платформа для сбора средств United24 уже собрано более 490 млн долл.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Фандрейзинговой платформе United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, приобщаются новые амбассадоры и компании", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину.

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В мае прошлого года президент объявил о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа для сбора средств. United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны.

Напомним:

За год с начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24 на ее счета в НБУ было собрано более 325 миллионов долларов взносов.

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Крупнейшими целевыми сборами стали:

сбор на первый флот морских дронов - было собрано более 500 млн грн;

сбор "Азовсталь. Символ несокрушимости" - общий тираж браслетов из довоенной партии металла "Азовстали" составил 100 тыс штук и был продан в 44 страны, благодаря чему удалось собрать почти 300 млн грн;