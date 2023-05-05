Платформа UNITED24 за рік зібрала понад 325 мільйонів доларів донатів

За рік з початку роботи фандрейзингової платформи UNITED24 на її рахунки в НБУ було зібрано понад 325 мільйонів доларів внесків.

Про це повідомляє пресслужба UNITED24.

До збору коштів долучились міжнародні компанії, український бізнес, благодійні організації, світові знаменитості та донори зі 110 країн.

За зібрані платформою кошти профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування.

А також законтрактували понад 3839 безпілотників та комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

"Ми задумували платформу UNITED24 як таку, що об'єднає довкола допомоги Україні весь світ. Через рік роботи можна сказати, що це вдалося. Через UNITED24 нашу країну підтримують мільйони людей у понад сотні країн. У цей день ми знову висловлюємо подяку всім донорам платформи, внески яких рятують життя, повертають життя, захищають життя і наближають перемогу України", — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Як розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за рік разом з UNITED24 вдалося втілити понад 50 великих цільових зборів та реалізувати понад 100 стратегічних партнерств з найвідомішими компаніями світу.

"Але головне, що UNITED24 стала зручним цифровим інструментом для пожертв від людей звідусіль. Платформа також підштовхнула до створення "Армії дронів", стратегічного державного проєкту, який наразі впливає на хід подій на фронті", - додав міністр.

Найбільшими цільовими зборами стали:

збір на перший флот морських дронів - було зібрано понад 500 млн грн;

збір "Азовсталь. Символ незламності" - загальний наклад браслетів з довоєнної партії металу "Азовсталі" склав 100 тис штук і був проданий у 44 країни, завдяки чому вдалося зібрати майже 300 млн грн;

збір "Міць. Українська кам’яна" - завдяки лімітованій партії "Артемсолі" зібрали понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників.

Найбільшим збором за напрямом "Медична допомога" став фандрейзинг на автівки швидкої допомоги типу С (зібрано понад 460 млн грн).

На напрям "Відбудова України" наразі зібрано 655,8 млн грн.

Економічна правда