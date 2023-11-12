Непогода на Киевщине: без света остались около 8 тысяч домов

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На Киевщине из-за непогоды фиксируются отключения 8 линий 10 кВ в ряде районов области, без света около 8 тыс домов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

Отмечается, что в Киевской области продолжает идти дождь с порывами ветра до 20 м/с. Из-за непогоды сейчас фиксируются отключения 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах.

"Сейчас без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток. Специалисты компании готовы к ликвидации возможных аварий", - говорится в сообщении.

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В ДТЭК призывают жителей быть внимательными и осторожными, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи в случае их обрыва.

Напомним:

На Полтавщине из-за сильных порывов ветра и дождя без света остались 8661 абонент в 27 населенных пунктах.

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