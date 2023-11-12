Унаслідок негоди на Полтавщині знеструмлені 27 населених пунктів

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На Полтавщині через сильні пориви вітру та дощ без світла залишилися 8661 абонент у 27 населених пунктах.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Аварійні відключення електромереж сталися через пориви вітру та сильний дощ. Станом на ранок відключені від електропостачання 8661 абонент у Гадяцькій, Зіньківській, Лохвицькій, Карлівській та Кобеляцькій громадах", – йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. До робіт задіяні 8 аварійних бригад, які працюють над відновленням електропостачання.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у Сумській області 11 листопада через обстріл пошкоджено підстанцію, проте електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для потреб споживачів.