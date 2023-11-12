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В результате непогоды на Полтавщине обесточены 27 населенных пунктов

Воскресенье, 12 ноября 2023, 12:47 - Игорь Пилипив
 
getty images

На Полтавщине из-за сильных порывов ветра и дождя без света остались 8661 абонент в 27 населенных пунктах. 

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин. 

"Аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя. По состоянию на утро отключены от электроснабжения 8661 абонент в Гадячской, Зеньковской, Лохвицкой, Карловской и Кобеляцкой общинах", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения. К работам задействованы 8 аварийных бригад, которые работают над восстановлением электроснабжения.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что в Сумской области 11 ноября из-за обстрела повреждена подстанция, однако электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для нужд потребителей.

электроэнергия
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