Через обстріли є знеструмлення в шести областях, на Сумщині горіла підстанція

У Сумській області через обстріл пошкоджено підстанцію, проте електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для потреб споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Учора (10 листопада – ЕП) внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини відбулося загоряння обладнання підстанції. Без постраждалих. Пожежу ліквідовано силами ДСНС", – йдеться в повідомленні.

У Міненергетики також детальніше розповіли про ситуацію в енергетиці на 11 листопада.

Реклама:

Наслідки обстрілів

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалися понад 1,1 тис споживачів. Також у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску – також є відключені споживачі.

Ситуація у прифронтових областях

Реклама:

На Донеччині 10 листопада внаслідок бойових дій вимикались 12 населених пунктів.

На Харківщині через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

Через російські обстріли у Чернігівській області знеструмлено 18 населених пунктів, на Сумщині залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів.

Загалом, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. За добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів.

Генерація

Енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі. Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій.

Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості, наголосили у відомстві.

Нагадаємо:

Ввечері, 7 листопада, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області.