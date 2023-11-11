В SpaceX вырос уровень травматизма из-за нарушений правил безопасности – Reuters

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В компании Илона Маска SpaceX возросло количество травм работников из-за нарушения правил безопасности.

Об этом сообщает Reuters по результатам своего расследования.

По данным агентства, с 2014 года удалось задокументировать минимум 600 ранее не зафиксированных травм на рабочем месте в компании SpaceX, среди которых переломы конечностей, ампутации, а также один смертельный случай.

Работники SpaceX говорят, что такие травмы отражают хаотическую рабочую обстановку, где часто недостаточно обученный и переутомленный персонал регулярно не соблюдает базовые правила безопасности, пытаясь уложиться в агрессивные сроки выполнения космических миссий, установленные Илоном Маском.

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Компания SpaceX придерживается позиции, согласно которой работники сами несут ответственность за свою защиту, утверждают более десятка нынешних и бывших сотрудников.

Как примеры несоблюдения безопасности, Reuters приводит следующие случаи:

В 2014 году погиб работник SpaceX и бывший морской пехотинец США Лонни ЛеБланк. Он ударился головой об дорогу после падения с грузовика на объекте SpaceX в Техасе.

В 2016 году сотрудник разбил ногу (что позже привело к ампутации), когда доставал космическую ракету, упавшую в Тихий океан.

В 2022 году работник Франциско Кабада впал в кому после тяжелой травмы. Он травмировался, когда от ракетного двигателя Raptor улетела деталь.

Компания обязана предоставлять регуляторам ежегодные данные о травмах на своих объектах, но SpaceX не обновляла официальные данные в течение нескольких лет между 2016 и 2021 годами.

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В то же время данные за 2022 год свидетельствуют, что уровень травматизма на объекте в Техасе составил 4,8 травмы или заболевания на 100 работников – в шесть раз больше, чем в среднем в отрасли.

Регуляторные органы оштрафовали SpaceX на общую сумму чуть более 50 тысяч долл из-за инцидентов с безопасностью.

Дюжина экспертов по охране труда говорят, что плохие показатели безопасности в SpaceX подчеркивают опасность работы в космической отрасли США, которая слабо регулируется и быстро развивается.

Более десятка нынешних и бывших работников заявили, что готовность SpaceX идти на компромисс и пренебрегать некоторыми гарантиями безопасности работников помогла компании опередить конкурентов и получить прибыльные государственные контракты.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что сейчас заплатило SpaceX 11,8 миллиарда долларов как частный космический подрядчик. Агентство не прокомментировало данные о безопасности компании, но заявило, что оно имеет возможность обеспечить выполнение положений контракта, требующих от SpaceX "иметь надежную и эффективную программу и культуру безопасности".

Напомним:

Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска заключила соглашение о запуске по меньшей мере четырех европейских спутников Galileo в 2024 году.