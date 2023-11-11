В SpaceX вырос уровень травматизма из-за нарушений правил безопасности – Reuters
В компании Илона Маска SpaceX возросло количество травм работников из-за нарушения правил безопасности.
Об этом сообщает Reuters по результатам своего расследования.
По данным агентства, с 2014 года удалось задокументировать минимум 600 ранее не зафиксированных травм на рабочем месте в компании SpaceX, среди которых переломы конечностей, ампутации, а также один смертельный случай.
Работники SpaceX говорят, что такие травмы отражают хаотическую рабочую обстановку, где часто недостаточно обученный и переутомленный персонал регулярно не соблюдает базовые правила безопасности, пытаясь уложиться в агрессивные сроки выполнения космических миссий, установленные Илоном Маском.
Компания SpaceX придерживается позиции, согласно которой работники сами несут ответственность за свою защиту, утверждают более десятка нынешних и бывших сотрудников.
Как примеры несоблюдения безопасности, Reuters приводит следующие случаи:
- В 2014 году погиб работник SpaceX и бывший морской пехотинец США Лонни ЛеБланк. Он ударился головой об дорогу после падения с грузовика на объекте SpaceX в Техасе.
- В 2016 году сотрудник разбил ногу (что позже привело к ампутации), когда доставал космическую ракету, упавшую в Тихий океан.
- В 2022 году работник Франциско Кабада впал в кому после тяжелой травмы. Он травмировался, когда от ракетного двигателя Raptor улетела деталь.
Компания обязана предоставлять регуляторам ежегодные данные о травмах на своих объектах, но SpaceX не обновляла официальные данные в течение нескольких лет между 2016 и 2021 годами.
В то же время данные за 2022 год свидетельствуют, что уровень травматизма на объекте в Техасе составил 4,8 травмы или заболевания на 100 работников – в шесть раз больше, чем в среднем в отрасли.
Регуляторные органы оштрафовали SpaceX на общую сумму чуть более 50 тысяч долл из-за инцидентов с безопасностью.
Дюжина экспертов по охране труда говорят, что плохие показатели безопасности в SpaceX подчеркивают опасность работы в космической отрасли США, которая слабо регулируется и быстро развивается.
Более десятка нынешних и бывших работников заявили, что готовность SpaceX идти на компромисс и пренебрегать некоторыми гарантиями безопасности работников помогла компании опередить конкурентов и получить прибыльные государственные контракты.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что сейчас заплатило SpaceX 11,8 миллиарда долларов как частный космический подрядчик. Агентство не прокомментировало данные о безопасности компании, но заявило, что оно имеет возможность обеспечить выполнение положений контракта, требующих от SpaceX "иметь надежную и эффективную программу и культуру безопасности".
Напомним:
Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска заключила соглашение о запуске по меньшей мере четырех европейских спутников Galileo в 2024 году.