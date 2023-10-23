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SpaceX заключила соглашение о запуске спутников ЕС

Понедельник, 23 октября 2023, 17:00 - Анастасия Жарикова

Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска заключила соглашение о запуске по меньшей мере четырех европейских спутников Galileo в 2024 году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Директор по навигации Европейского космического агентства Хавьер Бенедикто отметил, что SpaceX и Европейское космическое агентство подписали соглашение о двух запусках спутников в 2024 году.

По его словам, соглашение предусматривает, что в рамках миссии компания Илона Маска выведет по два флагманских спутника Galileo.

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Спутники планируют доставить на орбиту на ракете Falcon 9 с территории США.

Соглашение окончательно должны одобрить Еврокомиссия и все государства-члены ЕС. Источники WSJ ожидают, что это произойдет до конца этого года.

Galileo – спутниковая система навигации Европейского Союза и Европейского космического агентства, разработанная как альтернатива американской системе GPS и российской ГЛОНАСС.

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Напоминаем:

Компания SpaceX запустила рекламу своей будущей услуги Starlink Direct to Cell, предоставляющей услуги спутниковой связи на мобильных устройствах.

SpaceX ЕС космическая отрасль
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