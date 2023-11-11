НБУ сократил чистую продажу валюты за неделю на 175 миллионов долларов
Чистая продажа долларов Национальным банком Украины на этой неделе сократилась до 387,8 миллиона долларов.
Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает "Интерфакс-Украина".
Покупка валюты остается на невысоком уровне – 1,26 млн долл, однако существенно увеличилась продажа валюты клиентами банков: за четыре дня недели (без пятницы) она составляла в среднем 206,6 млн долл в день по сравнению со 187,3 млн долл на прошлой неделе.
По результатам недели курс гривны на межбанке укрепился на 0,63%, или на 23 копейки – до 36,0360 грн/долл, тогда как с конца июля 2022 года и до 3 октября Нацбанк удерживал официальный курс 36,5686 грн/долл.
В обменниках за неделю доллар подешевел примерно на 2 копейки – до уровня 37,68 грн/долл.
Напомним:
На 1 ноября международные резервы Украины составили 38,9 миллиарда долларов – в октябре они снизились на 1,9%.