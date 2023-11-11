Из-за обстрелов есть обесточивание в шести областях, на Сумщине горела подстанция

В Сумской области из-за обстрелов повреждена подстанция, однако электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для потребностей потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Вчера (10 ноября – ЭП) в результате обстрела одного из приграничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции. Без пострадавших. Пожар ликвидирован силами ГСЧС", – говорится в сообщении.

В Минэнергетики также более подробно рассказали о ситуации в энергетике на 11 ноября.

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Последствия обстрелов

В Днепропетровской области в результате обстрела отключилась одна линия электропередачи напряжением 6 кВ, без света оставались более 1,1 тыс потребителей. Также в Никополе в результате обстрела поврежден газопровод низкого давления – также отключены потребители.

Ситуация в прифронтовых областях

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В Донецкой области 10 ноября в результате боевых действий выключались 12 населенных пунктов.

В Харьковской области из-за боевых действий отключилась одна воздушная линия 10 кВ, частично обесточен один населенный пункт, без света остаются более 1,6 тысячи потребителей.

Из-за российских обстрелов в Черниговской области обесточены 18 населенных пунктов, в Сумской области остаются обесточенными более 2,5 тысяч потребителей.

В целом без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. За сутки энергетики заживили более 3,6 тысяч потребителей.

Генерация

Энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций.

Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности, отметили в ведомстве.

Напомним:

Вечером, 7 ноября, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области.