"Новая почта" открыла отделение уже в десятой стране ЕС
"Новая почта" 10 ноября открыла первое отделение в Венгрии, которая стала уже десятым зарубежным рынком для крупнейшей частной службы доставки Украины.
Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Первое отделение в Венгрии открыли в центре Будапешта на бульваре Терезы.
"Открытие Nova Post на рынке Венгрии - это важный момент в налаживании сотрудничества между нашими странами... Наша общая цель - поддерживать такие инициативы и строить новые мосты для экономического роста и партнерства", - сказал временный поверенный в делах Украины Иштван Балог, который присутствовал на церемонии открытия и первым воспользовался услугами Новой почты, отправив в Украину открытку.
Доставка посылок из Украины в Венгрию стоит от 400 грн (2 кг), документов - 250 грн.
Напоминаем:
С 2022 года, когда "Новая почта" начала международную экспансию в страны Европы, подразделения Nova Post открыли отделения в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии.
Чистая прибыль Новой почты за девять месяцев 2023 года составила 3,2 млрд грн.