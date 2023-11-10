"Новая почта" открыла отделение уже в десятой стране ЕС

"Новая почта" 10 ноября открыла первое отделение в Венгрии, которая стала уже десятым зарубежным рынком для крупнейшей частной службы доставки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Первое отделение в Венгрии открыли в центре Будапешта на бульваре Терезы.

"Открытие Nova Post на рынке Венгрии - это важный момент в налаживании сотрудничества между нашими странами... Наша общая цель - поддерживать такие инициативы и строить новые мосты для экономического роста и партнерства", - сказал временный поверенный в делах Украины Иштван Балог, который присутствовал на церемонии открытия и первым воспользовался услугами Новой почты, отправив в Украину открытку.

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Доставка посылок из Украины в Венгрию стоит от 400 грн (2 кг), документов - 250 грн.

Напоминаем:

С 2022 года, когда "Новая почта" начала международную экспансию в страны Европы, подразделения Nova Post открыли отделения в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Польше, Румынии, Словакии, Чехии.

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Чистая прибыль Новой почты за девять месяцев 2023 года составила 3,2 млрд грн.