США предупреждают Китай: помощь РФ будет иметь серьезные последствия для китайских компаний

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американское правительство имеет доказательства того, что китайские фирмы, вероятно, помогают в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Йеллен, этот вопрос был поднят во время двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Министр выразила обеспокоенность тем, что оборудование для российских военных, избегает санкций и попадает в Москву.

"Я подчеркнула, что компании не должны оказывать материальную поддержку российскому оборонно-промышленному сектору и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", - подчеркнула Йеллен.

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Йеллен предупредила, что любые компании, которые поддерживают военные усилия РФ, могут столкнуться с санкциями. Она добавила, что правительство США уже ввело санкции против ряда частных фирм, в том числе в Китае, которые помогают России получать оборудование, а также против некоторых финансовых учреждений, которые могут способствовать этим усилиям.

Зато глава министерства финансов США не предоставила никаких подробностей относительно названий причастных компаний или реакции Хэ.

Йеллен подчеркнула, что китайские фирмы, о которых идет речь, являются частными, и сказала, что она не предполагает, что это происходило с ведома китайского правительства.

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Напомним:

С начала большой войны Китай осуществил тысячи поставок для российских компаний, среди которых подсанкционные, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики