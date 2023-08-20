Китай допомагає РФ озброюватися, постачаючи гелікоптери та метали для бомбардувальників – ЗМІ

З початку великої війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що російські фірми, що займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до першого кварталу цього року.

Загалом торгівля між Китаєм і РФ цього року має перевищити 200 млрд доларів, що є новим рекордом, попри те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

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Найчастіше товари, які експортує Китай до РФ, класифікуються як товари подвійного використання, що дозволяє Китаю обходити міжнародні санкції та стверджувати, що він веде лише законну торгівлю з Росією.

Так, за даними Molfar Global, одна китайська компанія відправила до Росії 1000 дронів за два місяці до війни.

Тоді, через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни.

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Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до 2,5 млн дол минулого року порівняно з попереднім.

У рахунках-фактурах зазначено, що таке обладнання призначене для "полювання".

Крім того, Китай постачав РФ через Індію та Коста-Рику турбореактивні двигуни та радіолокаційні ракетно-навігаційні системи. У 2022 році Китай експортував до Росії виробів із титанових сплавів, які є основним матеріалом, який використовується для виробництва військових літаків і зброї.

Китайські компанії також відправили поставки магнієвих сплавів Туполєву, який будує та підтримує обслуговування дальніх бомбардувальників, таких як Ту-95 і Ту-160М, які використовувалися для ударів по Україні крилатими ракетами.

Економічна правда.