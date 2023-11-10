Apple готовит иск против ЕС относительно закона о цифровых рынках

Компания Apple планирует обжаловать решение ЕС внести весь магазин приложений App Store в новый список цифрового антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пока компания не до конца сформировала свою апелляцию относительно решения Еврокомиссии, однако может эти сделать до 16 ноября, когда истекает соответствующий срок подачи.

Закон о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу для большинства компаний в мае, является жестким законодательным актом, направленным против рыночного влияния ведущих технологических компаний и имеет целью облегчить людям переход между конкурирующими сервисами.

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Поиск Google от Alphabet, Safari от Apple, маркетплейс Amazon, TikTok от Bytedance и Facebook от Meta являются одними из сервисов, которые подпадают под действие DMA.

Еврокомиссия фактически требует от них взаимодействовать со своими программами обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие программы предварительно устанавливать на своих устройствах.

Добавляется, что даже с учетом потенциальной апелляции, Apple все равно будет обязана соблюдать новые правила с марта следующего года.

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Напомним:

Компания Apple Inc заплатит 25 миллионов долларов для урегулирования претензий Министерства юстиции США о том, что компания незаконно предоставила преимущество работникам-иммигрантам перед гражданами США и владельцами грин-карт на определенных работах.