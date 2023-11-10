Apple заплатить уряду США 25 мільйонів доларів – компанія надавала перевагу працівникам іммігрантам 

Компанія Apple Inc заплатить 25 мільйонів доларів для врегулювання претензій Міністерства юстиції США про те, що компанія незаконно надала перевагу працівникам-іммігрантам перед громадянами США та власниками грін-карт на певних роботах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство юстиції США.

У заяві Міністерства юстиції сказано, що Apple не набирала громадян США або постійних жителів на роботу, що відповідає федеральній програмі, яка дозволяє роботодавцям спонсорувати іммігрантів для грін-карт. Це є порушенням федерального закону, який забороняє дискримінацію за ознакою громадянства.

Угода є найбільшою в історії Міністерства юстиції, пов’язаною з позовами про дискримінацію за ознакою громадянства, повідомляє агентство. Уряд вимагає від Apple виплатити 6,75 млн дол цивільних штрафів і 18,25 млн дол невизначеній кількості постраждалих працівників.

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У своїй заяві Apple заявила, що "навмисно не дотримувалася стандарту Міністерства юстиції".

"Ми запровадили надійний план відновлення, щоб відповідати вимогам різних державних установ, оскільки ми продовжуємо наймати американських працівників і розвиватися в США", – заявили у компанії.

За даними Міністерства юстиції, Apple не рекламувала вакансії, які відповідають вимогам програми на своєму сайті, як це зазвичай робиться для інших посад. І компанія вимагала від претендентів на ці вакансії надсилати паперові заявки поштою, хоча вона зазвичай дозволяє електронні заявки, повідомили у департаменті.

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Міністерство юстиції не уточнило, на які робочі місця в Apple вплинули процедури найму і яку користь Apple могла отримати від них.

Разом із виплатою Apple погодилася узгодити свій набір персоналу на роботу за програмою зі своєю звичайною практикою. Згідно з угодою, компанія буде зобов’язана проводити більш масштабний набір персоналу та навчати працівників антидискримінаційним законам.

Нагадаємо:

Продажі компанії Apple продовжують падати четвертий квартал поспіль, попри високий попит на її iPhone та Apple TV+.













