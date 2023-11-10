Binance прекращает поддержку депозитов в рублях
Пятница, 10 ноября 2023, 19:51 -
Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 15 ноября приостанавливает поддержку депозитов в российских рублях.
Об этом сообщается на сайте Binance.
"Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях в полночь 15 ноября 2023 года", - говорится в заявлении.
Вывод российских рублей будет доступен до полуночи 31 января 2024 г. и будет осуществляться через партнеров биржи.
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В Binance добавили, что пользователи, имеющие фиатный баланс в рублях, смогут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии или конвертировать их в криптовалюту.
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Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса компании CommEX.
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Экономическая правда
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