Аукционы на "Прозорро.Продажи" принесли бюджетам более 20 миллиардов с начала войны

С начала войны с помощью аукционов в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" в бюджеты разных уровней привлекли более 20 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Эти средства поступили по результатам более 28,3 тыс. успешных онлайн-аукционов, которые состоялись после 24 февраля 2022 года. В среднем цена за активы по итогам проводимых за это время электронных торгов росла более чем на 60%", - отметили в министерстве.

Вырученные средства являются прямыми поступлениями в бюджеты. А также это предприятий, новые инвестиции, которые даже в условиях войны вкладываются в украинскую экономику с верой в ее потенциал.

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Больше средств во время войны — более 6,3 млрд гривен — принесла реализация активов обанкротившихся банков, которые объявил в системе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГО).

Малая приватизация наполнила местные и государственные бюджеты почти на 5 млрд гривен.

Еще почти 3.2 млрд гривен заработали организаторы по продаже активов по делам по процедуре банкротства.

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Самыми дорогими активами, реализуемыми в системе Прозорро. Продажи во время полномасштабной войны, являются:

спецразрешение на пользование недрами на Майоровскую площадь за 1,1 млрд гривен;

активы ПАО "Ильичевский масложировой комбинат", продававшиеся по делу по процедуре банкротства, - почти 700 млн грн;

права требования по кредитным договорам бывшей "дочки" российского АО "МР Банк" за свыше 680 млн гр.

В среднем на онлайн-аукционах во время военного положения конкурируют за активы более 2 участников. В то же время, на самые конкурентные торги в системе от 24 февраля 2022 года приходили соревноваться и по 40-50 участников.

По состоянию на 9 ноября более 3 тысяч аукционов в государственной системе находятся на этапе заключения сделок и могут принести в бюджеты разных уровней еще более 2 млрд гривен.

Напоминаем:

С 28 сентября продажа и аренда активов государственных акционерных обществ проходит через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажи.