Майно держпідприємств продаватимуть та здаватимуть в оренду через аукціони Прозорро.Продажі

З 28 вересня продаж та оренда активів державних акціонерних товариств відбуватиметься через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляють пресслужби Мінекономіки та Прозорро.Продажі.

Відповідне рішення уряд ухвалив 22 вересня 2023 року на виконання Закону України №2792-IX, що набрав чинності 28 березня 2023 року і має на меті підвищити ефективність діяльності акціонерних товариств з державною часткою 100%.

Відтепер такі АТ продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі.

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Раніше державні товариства не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках.

"Метою перетворення стратегічних державних підприємств в акціонерні товариства є забезпечення прозорої системи в їх управлінні. Це створює умови для побудови довіри потенційних інвесторів до системи управління державними підприємствами та залучення в них довгострокових інвестицій, що є для нас пріоритетом на найближчі роки. Українська економіка цього дуже потребує, отже, ми маємо залучати найкращі інструменти для отримання результату", – зазначила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Заступник міністра Олексій Соболев додав, що прозорі та єдині правила і цифровізація процесів допоможуть бізнесу отримати доступ до публічних активів. Це збільшить конкуренцію на торгах та інвестиції в державне майно і сприятиме зростанню економіки.

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Акціонерні товариства з державною часткою 100%, серед яких Укрзалізниця, Укрпошта, НАК "Надра України", Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Автомобільні дороги України", ПАТ "Укргідроенерго", АТ "НАК "Нафтогаз", АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія", АТ "Аграрний фонд", "Українське Дунайське Пароплавство" та інші, продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі.

Серед активів державних АТ, які реалізовуватимуться на електронних торгах: земельні ділянки, нерухомість, машини та обладнання тощо.

За рішенням Уряду аукціони з продажу та оренди таких активів проходитимуть на підвищення (англійський аукціон) та на пониження ціни (голландський аукціон).

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, зможе брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни.

Для цього потрібно зареєструватись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків та подати заявку на участь в обраному аукціоні.

Заборонено змагатися за державні активи АТ громадянам та юрособам РФ.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему Прозорро.Продажі.