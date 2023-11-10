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Украина – вторая в мире по показателю благотворительности

Пятница, 10 ноября 2023, 13:37 - Анастасия Жарикова

Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности по сравнению с 10 месяцем прошлого года.

Об этом сообщает британская организация CAF, передаёт Forbes.

Самая щедрая страна шестой год подряд - Индонезия.

По данным CAF, с 2022 года Украина набрала 13 очков и сравнивают ее с "настоящим альпинистом". В 2022 году Украина заняла в рейтинге 10 место.

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Среди взрослых украинцев 78% помогают незнакомцам, 70% доначат и 37% волонтерят.

Баллы в рейтинге рассчитывают на основе среднего значения ответов каждой страны. Самый высокий балл (из 100) свидетельствует о том, что большинство населения занимается благотворительностью.

Глобальный мировой индекс благотворительности составляет 39, что лишь на один пункт ниже максимального показателя, зафиксированного в 2021 году. Результаты демонстрируют, что наблюдаемый во время пандемии рост глобальных пожертвований в целом сохранился.

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Согласно исследованию, поддерживали остальных 72% населения мира или 4,2 млрд человек.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Индонезия
  2. Украина
  3. Кения
  4. Либерия
  5. Соединенные Штаты
  6. Мьянма
  7. Кувейт
  8. Канада
  9. Нигерия
  10. Новая Зеландия

В топ-100 не вошли Россия, занявшая 102-е место в рейтинге. Последней стала Польша на 142-м месте.

Напоминаем:

С января по сентябрь три крупнейших украинских фонда собрали 12,5 миллиарда гривен донатов, больше всего из них – фандрейзинговая платформа United24.

Украина война фонды
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