Сумму сделок выхода западного бизнеса из РФ в прошлом году оценили в 20 миллиардов долларов

Сеть "Вкусно и точка", которая появилась в РФ после ухода McDonald's getty images

На фоне ухода международных компаний, которые покинули рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в России появилась когорта бизнес-элита, которая воспользовалась пустотой после внезапного выхода западных брендов.

Об этом пишет Bloomberg.

По оценкам информационно-аналитического агентства AK&M, сумма сделок выхода западного бизнеса из России в 2022 году оценивается в 21 млрд долларов, крупнейшей из них остается покупка сервиса Avito экс-гендиректором "Мегафона" Иваном Тавриным.

"Местные покупатели не относятся к числу самых богатых людей страны и не являются известными за пределами РФ. Они были в бизнесе десятилетиями, в некоторых случаях - в компаниях, которые они потом приобрели, а в некоторых - рядом с известными миллиардерами. И в отличие от большинства представителей старой гвардии, они не попали в санкционные списки США или ЕС", - обращает внимание Bloomberg.

Реклама:

Эта бизнес-элита является главными бенефициарами последней волны перераспределения активов, когда Россия все больше изолируется от Запада.

Так, бывший руководитель российского "Мегафона" и экс-партнер олигарха Усманова Иван Таврин недавно потратил более 2 миллиардов долларов на покупку сайта объявлений Avito.

"Он также приобрел другие активы, что делает его крупнейшим "дилером" военного времени на сегодняшний день", - подчеркивает агентство.

Реклама:

В то же время Arnest Group Алексея Сагала занималась парфюмерией и косметикой до того, как в сентябре прошлого года приобрела активы компании Ball по производству упаковки для напитков, а затем в августе этого года за 1 евро приобрела российские активы Heineken NV, включая семь пивоваренных заводов.

Жена Сагала Елена была генеральным директором компании "Арнест", а до этого несколько лет до 2012 года работала сенатором в верхней палате парламента как член правящей партии.

Александр Говор также был одним из первых, кто начал скупать активы, когда иностранные компании начали уходить из России, приобретя российский бизнес McDonald's в мае прошлого года и упаковочные заводы в сентябре.

"Хотя Говор уже был франчайзинговым партнером этой сети быстрого питания, покупка всей сети из 850 российских ресторанов стала значительным шагом по сравнению с управлением лишь 25 ресторанами", - отмечает Bloomberg.

Состояние Говора связано с его долей в компании "Южкузбассуголь", одном из крупнейших российских производителей коксующегося угля. Он вышел из компании в 2007 году после двух смертельных взрывов на шахте, продав ее "Евраз", металлургическому концерну, совладельцем которого является олигарх Роман Абрамович. Годами позже бизнесмен стал партнером по франчайзингу McDonald's.

Впрочем, некоторые известные магнаты также смогли получить выгоду от ухода международных компаний.

До того, как Владимир Потанин, самый богатый человек России, попал под санкции США и Британии, он купил Росбанк у Societe Generale SA. Неподсанкционный миллиардер Андрей Комаров купил три российских завода у международной упаковочной компании Amcor Plc примерно за 370 млн евро.

Также произошли конфискации активов, которые принесли выгоду людям, приближенным к власти. Этим летом правительство взяло под контроль местные дочерние компании Danone и Carlsberg и назначило их руководителями союзников Путина.

Читайте также: Безвыходное положение. В каких отраслях бизнес не начал бойкот РФ?

Экономическая правда