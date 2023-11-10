Apple заплатит правительству США 25 миллионов долларов – компания предпочитала работников-иммигрантов

Компания Apple Inc заплатит 25 миллионов долларов для урегулирования претензий Министерства юстиции США о том, что компания незаконно отдавала предпочтение работникам-иммигрантам перед гражданами США и владельцами грин-карт на определенных работах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

В заявлении Министерства юстиции сказано, что Apple не набирала граждан США или постоянных жителей на работу по соответствующей федеральной программе, позволяющей работодателям спонсировать иммигрантов для грин-карт. Это нарушение федерального закона, запрещающего дискриминацию по признаку гражданства.

Соглашение является крупнейшим в истории Министерства юстиции, связанным с исками о дискриминации по признаку гражданства, сообщает агентство. Правительство требует от Apple выплатить 6,75 млн долл гражданских штрафов и 18,25 млн долл неопределенному количеству пострадавших работников.

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В своем заявлении Apple заявила, что "умышленно не придерживалась стандарта Министерства юстиции".

"Мы ввели надежный план восстановления, чтобы отвечать требованиям различных государственных учреждений, поскольку мы продолжаем нанимать американских работников и развиваться в США", – заявили в компании.

По данным Министерства юстиции, Apple не рекламировала вакансии, отвечающие требованиям программы на своем сайте, как это обычно делается для других должностей. И компания требовала от претендентов на эти вакансии посылать бумажные заявки по почте, хотя она обычно разрешает электронные заявки, сообщили в департаменте.

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Министерство юстиции не уточнило, на какие рабочие места у Apple повлияли процедуры найма и какую пользу Apple могла получить от них.

Вместе с выплатой Apple согласилась согласовать свой набор персонала на работу по программе со своей обычной практикой. Согласно соглашению, компания будет обязана проводить более масштабный набор персонала и обучать работников антидискриминационным законам.

Напомним:

Продажи компании Apple продолжают падать четвертый квартал подряд, несмотря на высокий спрос на ее iPhone и Apple TV+.