Продажи Apple падают, но iPhone улучшает ситуацию

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Продажи компании Apple продолжают падать четвертый квартал подряд, несмотря на высокий спрос на ее iPhone и Apple TV+.

Об этом сообщает BBC.

В целом доходы Apple упали на 1% до 89,5 млрд долларов за три месяца до 30 сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Худшая ситуация касается iPad и Mac. Продажи компьютеров Mac за квартал упали до 7,6 млрд долл, по сравнению с 11,6 млрд долл годом ранее.

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Также на 10% снизился доход от iPad до 6,44 млрд долл. Также сократились продажи носимых устройств, среди которых AirPods и Apple Watch, упав более чем на 3% до 9,32 млрд долл по сравнению с 2022 годом.

iPhone принес Apple 89,5 млрд долл и продемонстрировал рост на 2%.

Зато такие сервисы как iCloud и Apple Music принесли компании 22,3 млрд долл, что на 16% больше, чем годом ранее.

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В целом прибыль компании составила 22,96 млрд долл, или 1,46 долл на акцию, против 20,72 млрд долл, или 1,29 долл на акцию в прошлом году. Объем продаж Apple за весь финансовый год составил 383,29 млрд долл, что примерно на 3% меньше, чем в 2022 году.

Экономическая правда.